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حقل نفط عراقي احتياطياته 22 مليار برميل يشهد خطوة مهمة لزيادة الإنتاج

حقل نفط عراقي احتياطياته 22 مليار برميل يشهد خطوة مهمة لزيادة الإنتاج
حقل نفط عراقي احتياطياته 22 مليار برميل يشهد خطوة مهمة لزيادة الإنتاج
2025-01-02 12:00:06 - المصدر: الطاقة

يشهد حقل نفط عراقي احتياطياته 22 مليار برميل تحركات مهمة لزيادة إنتاجه بما يدعم خطط بغداد لرفع إنتاجها إلى 8 ملايين برميل يوميًا خلال السنوات الـ3 المقبلة. ورعى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، مساء أمس الأربعاء 1 يناير/كانون الثاني (2025) وضع حجر الاساس لمشروع مركز عمليات حقل غرب القرنة 1 المرحلة …

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حقل نفط عراقي احتياطياته 22 مليار برميل يشهد خطوة مهمة لزيادة الإنتاج

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