إصابة رجل مرور بعد إحباطه محاولة سرقة في بغداد

المدى/بغدادأعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، إصابة رجل مرور بعد إحباطه محاولة سرقة في العاصمة بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقته (المدى) إن "أحد رجال المرور أحبط محاولة سرقة في إحدى المناطق في العاصمة بغداد".وأشارت إلى أن "رجل المرور تعرض إلى إصابة بإطلاقة نارية بعد اشتباكه مع العصابة تم نقله على أثرها إلى المستشفى".وبينت أنه "تم […]

