2025-01-02 12:00:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأكد علي لاريجاني، مستشار المرشد الأعلى في إيران، أن تعاون إيران مع سوريا والعراق بالتعامل مع الإرهاب كان ناجحاً جداً.وقال لاريجاني، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني: "إذا كان سلوك التيار الحاكم في سوريا عقلانيًا، فلا مشكلة لدينا"، مضيفًا: "سندعم التيار الحاكم في سوريا، إذا قال إنه يدافع عن وحدة أراضي البلاد وأعلن أنه يريد […]

