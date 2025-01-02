2025-01-02 13:00:05 - المصدر: ايشان

حذرت هيئة الأنواء الجوية، يوم الأربعاء، من تأثر مناطق واسعة من البلاد، بموجة هوائية شديدة البرودة بدءاً من يوم غد الجمعة، وموجات انجماد أرضي “صقيع” درجات الحرارة إلى أقل من الصفر المئوي صباح يومي السبت والأحد. وقالت الهيئة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “البلاد تتأثر بموجة هوائية باردة إلى شديدة البرودة تؤثر في جميع […]

ظهرت المقالة طقس العراق.. صقيع ودرجات حرارة دون الصفر بدءاً من يوم غد الجمعة أولاً على ايشان.



