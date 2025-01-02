2025-01-02 13:00:05 - المصدر: ايشان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة المواصي في خان يونس بقطاع غزة، أسفرت عن مقتل قياديين بارزين في حركة “حماس”. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية العامة (كان) أن الغارة أدت إلى مقتل محمود صلاح، قائد الشرطة التابعة لحركة “حماس”، وحسام شهوان، رئيس وحدة التحقيق في الشرطة. من جهة […]

ظهرت المقالة غارة للكيان على خان يونس تودي بحياة قائد شرطة غزة ومساعده أولاً على ايشان.



