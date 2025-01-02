2025-01-02 13:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، اليوم الخميس، بانتحار شاب شمالي المحافظة، وهي الحالة الأولى في عام 2025.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شابا يبلغ من العمر 21 عاماً أقدم على الانتحار في منزله الواقع في حي الحرية شمالي كركوك قرب ملعب كركوك الاولمبي حيث دخل ذووه الى غرفته و وجدوا جثته مرمية على الارض بعدما شنق نفسه بواسطة شال نسائي".

وأضاف المصدر أن "قوة من الشرطة حضرت الى موقع الحادث، وتم نقل الجثة لدائرة الطب العدلي"، مشيرا الى "فتح تحقيق بالحادثة لمعرفة أسباب الانتحار، وان كانت هناك مشاكل عائلية للمنتحر".