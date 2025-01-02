رئيس هيئة النزاهة الاتحادية وملاكها المتقدم يفـصحـون عن ذممهم المالية للعام 2025

2025-01-02 13:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس (2 كانون الثاني 2025)، أن رئيسها وملاكها المتقدم، أفصحوا عن ذممهم المالية للعام 2025.

وذكرت في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "دائرة الوقاية في الهيئة تلقت استمارة كشف الذمة المالية للعام الجاري الخاصة برئيس الهيئة محمد علي اللامي، ليغدو أول المفصحين عن ذممهم المالية من رؤساء الهيئات المستقلة".

وأضافت أنها "تلقت أيضاً استمارات كشف الذمة الخاصة بنائبي رئيس الهيئة والمُديرين العامّين فيها للعام الجاري".

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن "المادة (16/ أولاً/ ي ، ف) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل نصت على إلزام كل من (مسؤولي الهيئات المستقلة ونوابهم، والمديرين العامين ومن بدرجتهم)، فضلاً عن غيرهم ممن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسمية التي نصت عليهم المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم المالية".