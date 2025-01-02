جنايات مكافحة الفساد تحكم على مدير القسم المالي للهيئة العامة للضرائب السابق بالسجن 10 سنوات

2025-01-02 13:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الخميس (2 كانون الثاني 2025)، حكما بالسجن عشر سنوات بحق مدير القسم المالي للهيئة العامة للضرائب سابقا.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدان قام بالاستيلاء على مبالغ الامانات الضريبية المودعة في مصرف الرافدين عن طريق تنظيم معاملات صرف مبالغ مالية غير أصولية بأوليات وهمية تعود لشركة اجنبية".

واضاف انه "صدر الحكم وفقا لأحكام المادة 316/ الشق الأول من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".