السوداني يوجه بالإسراع في التحقيق بفاجعة عائلة مدينة الصدر

2025-01-02 13:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (2 كانون الثاني 2025)، بالإسراع في التحقيق بفاجعة عائلة مدينة الصدر.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "السوداني وجه الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية، الإسراع بالتحقيق في قضية الجريمة التي ارتكبت بحقّ عائلة بمدينة الصدر شرق العاصمة بغداد".

واضاف ان "هذه الجريمة أدت إلى مقتل 8 من أفراد العائلة"، مؤكدا على "تقديم الجناة إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".