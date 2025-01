2025-01-02 13:15:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن صندوق إعمار محافظة ذي قار عن تصاعد نسب الإنجاز في مشروع إنشاء مجمع ماء بسعة 400 م3/ساعة لتغذية قرى آل بو هلالة، مع تنفيذ الشبكات والخطوط الناقلة في قضاء الشطرة. وأشار الصندوق في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية إلى أن المشروع يجري بدعم وإشراف الأمين العام لمجلس...

The post بالصور: تصاعد نسب الإنجاز في مشروع مجمع ماء سعة 400 م3/ساعة لتغذية قرى آل بو هلالة بالشطرة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.