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خمسة ابتكارات ستُغيِّر مستقبل الهواتف الذكية في 2025

خمسة ابتكارات ستُغيِّر مستقبل الهواتف الذكية في 2025
خمسة ابتكارات ستُغيِّر مستقبل الهواتف الذكية في 2025
2025-01-02 13:15:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات : شهد السوق العالمي للهواتف الذكية تنافسًا محتدمًا في مختلف الفئات السعرية، مع إطلاق هواتف متميزة مثل Google Pixel 8a و Nothing Phone 2a و OnePlus 12R في الفئة المتوسطة، و Pixel 9 Pro و iPhone 16 Pro و Galaxy S24 Plus في الفئة المتقدمة. وفي فئة الهواتف الفاخرة والقابلة للطي، واجهت سامسونج منافسة قوية بعد إطلاق Galaxy S24 Ultraو Galaxy Z Fold...

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