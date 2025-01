الداخلية تبرر بعد تسليم معارض كويتي لبلاده

2025-01-02 13:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بيان صادر عن وزارة الداخلية العراقية ============ تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي اخبار وصور عن قيام الشرطة العربية الدولية العراقية ( الانتربول ) في وزارة الداخلية تسليم متهم مطلوب لنظيرتها في الجانب الكويتي وبصدده نوضح مايلي: بما ان العراق عضو في منظمة الإنتربول الدولية ، تعمل وزارة الداخلية بحرص كبير على تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والتعاون …

