2025-01-02 13:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بالإسراع بالتحقيق في الجريمة المرتكبة بحق عائلة في مدينة الصدر. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أن “رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجه الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية، بالإسراع بالتحقيق في قضية الجريمة التي ارتكبت بحقّ عائلة بمدينة الصدر شرق العاصمة …

The post السوداني يوجه بالاسراع في التحقيق بجريمة المدينة first appeared on Observer Iraq.