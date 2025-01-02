موجة برد شديدة تضرب العراق وتحذيرات من تجمد أرضي

2025-01-02 13:40:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم التنبؤ الجوي، عن تأثر البلاد بموجة هوائية باردة تبدأ اعتباراً من يوم غد الجمعة ، وتشمل جميع المدن بشدة متفاوتة.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها اليومي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الإحساس بالبرودة سيزداد بشكل خاص خلال ساعات الصباح الباكر، حيث ستشهد درجات الحرارة انخفاضاً ملحوظاً، لتصل إلى ما دون الصفر المئوي صباح يومي السبت والأحد.

كما أصدرت الهيئة تحذيرات من موجات التجمد الأرضي (الصقيع) التي من المتوقع أن تؤثر على مناطق واسعة من غرب وشمال البلاد وجنوب غربها نتيجة الانخفاض الحاد في درجات الحرارة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تعقب هذه الموجة الباردة حالة جوية ممطرة تبدأ مساء يوم الاثنين المقبل، مؤكدة أنها ستوافي المواطنين بالتحديثات بشكل متواصل.