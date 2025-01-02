2025-01-02 14:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد زعيم التيار الوطني الشيعي، السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، أن كل من يحاول الانتقام من المدنيين، فهو لا يمثل الإسلام، مشيرا الى أن الحكومات لا تمثل الشعوب على الإطلاق.

وقال السيد الصدر في تغريدة له، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "لا ينبغي علينا نحن المسلمون توجيه أسلحتنا نحو الشعوب الغربية، بما فيها الشعب الأمريكي بسبب أن الشعوب العربية تعاني من الإرهاب الغربي الأمريكي أو الصهيوني فهذا مخالف لأخلاق ديننا، أكيد".

وأضاف أن "معظم الشعب الأمريكي يعتبر من المتعاطفين مع القضية الفلسطينية ومن الرافضين للإرهاب الصهيوني ولدعم حكومتهم لهذا الكيان المجرم".

وتابع أن "كل من يحاول الانتقام من المدنيين، فهو لا يمثل الإسلام ،سواء ما حدث في ( نيو أورليانز ) أم في أي مكان آخر" ، مشيراً إلى أن "الحكومات لا تمثل الشعوب على الإطلاق لا في أمريكا ولا غيرها".



