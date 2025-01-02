المشهداني يدعو إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب الأحد المقبل

2025-01-02 14:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

دعا رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الخميس، إلى عقد جلسة استثنائية يوم الاحد المقبل.

وقال المشهداني في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)، أنه "استناداً إلى المادة 58 /اولاً من الدستور والمادة 34 / ثالثا من النظام الداخلي لمجلس النواب، و لقرب انتهاء ولاية مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبناء على الطلب المقدم من مجلس المفوضين استنادا إلى المادة 7/اولاً من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 المعدلد ادعو مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية يوم الاحد الموافق 5 /1 /2025 الساعة الواحدة ظهرا".

وأضاف أن "الجلسة تهدف لغرض البت في تمديد مدة عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".