2025-01-02 14:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

رئيس البرلمان محمود المشهداني يدعو مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية يوم الأحد المقبل لقرب انتهاء ولاية مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

The post دعوة عاجلة لجلسة برلمانية استثنائية الاحد المقبل first appeared on Observer Iraq.