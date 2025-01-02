2025-01-02 14:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، (2 كانون الثاني 2025)، إطلاق رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني من عام 2024، بداية الأسبوع المقبل.

واطلعت، "بغداد اليوم" على بيان الوزارة، الذي اكد "وصول المبالغ المالية المرسلة من بغداد الى حكومة الاقليم الأسبوع الجاري"، مبينا انه سيتم توزيع رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني 2024”، الاسبوع المقبل.

واورد البيان، اتهام الوزارة لـ“الحكومة الاتحادية بانتهاك حقوق شعب إقليم كردستان الدستورية”، مؤكد أنها “ليست مستعدة لإرسال مستحقات الإقليم المالية كما هي”، مطالبة في الوقت نفسه برواتب كانون الأول 2024 وهي ذمة عند الحكومة الاتحادية”.

وكان مصدر مطلع، كشف امس اليوم الأربعاء (1 كانون الثاني 2025)، عن موعد صرف رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر تشرين الثاني.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد وصول الدفعة الأخيرة من رواتب الموظفين فإن المبالغ المخصصة للرواتب أصبحت جاهزة".

وأضاف أن "حكومة الإقليم ستعلن يوم الأحد، عن جدول يتضمن قوائم رواتب الموظفين وأيام التوزيع، وخلال أسبوع سيتم صرف الرواتب للمؤسسات العسكرية والمدنية، والمتقاعدين، والرعاية الاجتماعية، يوم الاثنين المقبل".