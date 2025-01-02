ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب لسياسات الفائدة وإدارة ترامب

2025-01-02 14:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

واصلت أسعار الذهب صعودها اليوم الخميس (2 كانون الثاني 2025)، مستفيدة من الأداء القوي الذي سجلته خلال العام الماضي، في ظل انتظار المستثمرين مزيدًا من الإشارات حول مستقبل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والسياسات التجارية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.39% ليصل إلى 2634.15 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:55 بتوقيت بغداد، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأمريكية بنسبة 0.2% إلى 2646.30 دولار للأوقية.

وشهد المعدن الأصفر في عام 2024 أداءً مميزًا، محققًا مكاسب بأكثر من 27%، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2010. وتزامن ذلك مع انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، مما جعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

بالإضافة إلى الذهب، شهدت المعادن النفيسة الأخرى مكاسب متفاوتة، حيث ارتفعت الفضة بنسبة 1.5% لتصل إلى 29.29 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم بنسبة 0.9% مسجلًا 912.26 دولار، وصعد البلاتين بنسبة 0.7% ليبلغ 917.14 دولار. وعلى الرغم من الأداء القوي للفضة في عام 2024، إلا أن البلاتين والبلاديوم سجّلا تراجعًا مقارنة بالسنوات السابقة.

المصدر: وكالات