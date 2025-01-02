الداخلية توضح بشأن تسليم المعارض الكويتي

2025-01-02 14:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اصدرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس (2 كانون الثاني 2025)، ايضاحا بشأن تسليم المعارض الكويتي.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي اخبار وصور عن قيام الشرطة العربية الدولية العراقية ( الانتربول ) في وزارة الداخلية تسليم متهم مطلوب لنظيرتها في الجانب الكويتي"، مبينة ان "العراق عضو في منظمة الإنتربول الدولية ، تعمل وزارة الداخلية بحرص كبير على تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والتعاون التام مع الدول العربية والصديقة في هذه المنظمة وفي مختلف المجالات الأمنية وهي ملزمه لها".

واضافت انه "وبعد ان تواجد مواطن كويتي مطلوب للقضاء الكويتي وفق عدد من القضايا الجنائية على الأراضي العراقية، فقد تسلم العراق مذكرة قبض من الجانب الكويتي وإذاعة بحث من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بحق هذا المتهم تم استكمال الإجراءات القانونية من القضاء العراقي والكويتي".

واكدت انه "تم تسليمه الى السلطات الكويتية وهذا ما مطلوب من وزارة الداخلية العراقية في تسليم المتهمين المتواجدين داخل البلاد وتم ذلك بين الانتربول العراقي والإنتربول الكويتي".

واشارت الى انها "ومن خلال دوائرها المختصة تعمل على استرداد المطلوبين للقضاء العراقي فإنها تعمل على تسليم المطلوبين للدول التي ترتبط معها بمعاهدات ومذكرات تفاهم وتعاون دولية وفق قرارات قضائية وان ( الأنتربول ) في وزارة الداخلية العراقية يستلم يوميا من نظرائه في الدول العربية والاجنبية عشرات المطلوبين في قضايا جنائية مختلفه أهممها قضايا تتعلق بالارهاب والمخدرات والفساد وغيرها".