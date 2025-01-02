البرلمان العراقي يعقد جلسة استثنائية الأحد المقبل لحسم ملف مفوضية الانتخابات

2025-01-02 14:05:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، يوم الخميس،مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية يوم الأحد المقبل لغرض البت في تمديد مدة عمل مجلس المفوضينفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب ورد لوكالة شفقنيوز، جاء فيه: "استنادا إلى المادة 58 /اولاً من الدستور والمادة 34 / ثالثا منالنظام الداخلي لمجلس النواب ولقرب انتهاء ولاية مجلس المفوضين في المفوضية العلياالمستقلة للانتخابات وبناء على الطلب المقدم من مجلس المفوضين استنادا إلى المادة7/اولاً من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 المعدل ادعومجلس النواب لعقد جلسة استثنائية يوم الاحد الموافق 5 /1 /2025 الساعة الواحدة ظهرالغرض البت في تمديد مدة عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

جدير بالذكر أن المدة القانونية للمفوضيةالعليا المستقلة للانتخابات تنتهي في 7 كانون الثاني 2025، بحسب مصدرنيابي تحدث لوكالة شفق نيوز.