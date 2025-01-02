الداخلية العراقية: تسليم المطلوب الكويتي إجراء قانوني ضمن التعاون الدولي

2025-01-02 14:05:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، توضيحا حول تسليم متهم كويتي مطلوب للسلطات الكويتية، مؤكدة تنفيذ الإجراءات القانونية وفق التعاون الدولي في إطار منظمة الإنتربول.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أخبار وصور عن قيام الشرطة العربية الدولية العراقية ( الانتربول ) في وزارة الداخلية تسليم متهم مطلوب لنظيرتها في الجانب الكويتي.

وأوضحت ان العراق عضو في منظمة الإنتربول الدولية، وأنها تعمل بحرص كبير على تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والتعاون التام مع الدول العربية والصديقة في هذه المنظمة وفي مختلف المجالات الأمنية وهي ملزمة لها .

وأوضحت الوزارة أن الشرطة العربية الدولية العراقية (الإنتربول) تسلمت مذكرة قبض من الجانب الكويتي، إضافة إلى إذاعة بحث صادرة عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بحق المتهم. وتمت مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة من قبل القضاء العراقي والكويتي.

وأكدت الوزارة تنفيذ عملية التسليم بين الإنتربول العراقي والإنتربول الكويتي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامات العراق كعضو في منظمة الإنتربول الدولية.

وأضافت أن وزارة الداخلية تعمل على استرداد المطلوبين للقضاء العراقي من الدول الأخرى، وفي الوقت نفسه، تقوم بتسليم المطلوبين للقضاء في الدول التي تربطها بالعراق معاهدات ومذكرات تفاهم دولية.

وأشارت الوزارة إلى أن الإنتربول العراقي يستقبل يوميًا عشرات المطلوبين من الدول العربية والأجنبية في قضايا جنائية متنوعة، تشمل الإرهاب، المخدرات، الفساد، وغيرها، ما يعكس التزام العراق بالتعاون الأمني الدولي.

وفي وقت سابق اليوم، رد محافظ البصرة أسعد العيداني، على موجة انتقادات طالته اثر قيامه بتسليم المعارض الكويتي "سلمان الخالدي" للسلطات الكويتية، لافتاً إلى أنه كان ممثلاً عن الحكومة العراقية، لتعذر حضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري.

وأمس الأربعاء، ألقت السلطات العراقية، القبض على المواطن الكويتي "سلمان الخالدي" المطلوب بتهم جنائية واعتداءات لفظية، وأُعيد إلى الكويت عبر منفذ العبدلي الحدودي.

وأثار المعارض الكويتي الذي هاجم العائلة المالكة في فيديو سابق، غضب السلطات الكويتية.

بدورها، قدمت وزارة الداخلية الكويتية شكرها للعراق على التعاون السريع والفعّال في تنفيذ العملية الأمنية، مما يعكس العلاقة الأخوية بين البلدين.