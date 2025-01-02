الديمقراطي الكوردستاني يكشف عن موعد اجتماع "حاسم" مع الاتحاد الوطني

2025-01-02 14:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وفاء محمد، يوم الخميس، عن اجتماعمرتقب سيُعقد بين حزبه والاتحاد الوطني الكوردستاني في الأسبوع المقبل حسمالخلافات.

وقالمحمد لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع سيكون حاسماً، حيث سيتم خلاله دراسةالتقارير المقدمة من قبل الطرفين، إلى جانب مناقشة رؤية كل طرف بشأن الخطواتاللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وهذاهو الاجتماع الثالث للحزبين حيث انعقد في مدينة السليمانية بنهاية شهر تشرينالثاني/ نوفمبر الماضي أول اجتماع رسمي، بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت فيشهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك بهدف التباحث من أجل تشكيل الحكومة الجديدةللإقليم.

وأسفرتنتائج الانتخابات البرلمانية في الإقليم التي جرت مؤخراً عن فوز الحزب الديمقراطيبالمرتبة الاولى بـ39 مقعداً، والاتحاد الوطني بالمرتبة الثانية بـ 23 مقعداً،والجيل الجديد حل بالمرتبة الثالثة بـ15 مقعداً، والاتحاد الإسلامي الكوردستانيجاء بالمرتبة الرابعة بـ7 مقاعد، والموقف بالمرتبة الخامسة بـ4 مقاعد، وجماعةالعدل بالمرتبة السادسة بـ3 مقاعد، وجبهة الشعب بالمرتبة السابعة بمقعدين، وحركةالتغيير بالمرتبة الثامنة بمقعد واحد، والتحالف الكوردستاني بالمرتبةالتاسعة بمقعد واحد.