2025-01-02 14:05:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت الإدارة المحلية في قضاء الناصرية عن المباشرة الفعلية بإزالة التجاوزات التي تعرقل تنفيذ مشروع مجسر المنصورية، والمرحلة الثانية من طريق يا حسين، الذي يمتد من تقاطع الثورة وصولاً إلى تقاطع المنصورية، بإشراف مباشر ومتابعة من قبل قائممقام قضاء الناصرية، منير البكاء، وبالتنسيق مع كوادر بلدية الناصرية.انتهى.

The post بالصور: إزالة التجاوزات المعرقلة لإنشاء مشروع مجسر المنصورية في الناصرية وطريق يا حسين في مرحلته الثانية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.