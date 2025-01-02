مقتدى الصدر يعلق على حوادث القتل بأمريكا: لا يمثلون الإسلام

2025-01-02 14:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

علق زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الخميس (2 كانون الثاني 2025)، على حوادث القتل في أمريكا.

وقال الصدر في تدوينة له على حسابه في منصة إكس تلقتها "بغداد اليوم" إن " كل من يحاول الانتقام من المدنيين فهو لا يمثل الإسلام سواء ما حدث في (نيو أورليانز) أم في أي مكان آخر"، فيا أيها الارهابيون لكم دينكم ولي ديني".

وأضاف أن الحكومات لا تمثل الشعوب على الاطلاق لا في أمريكا ولا غيرها، ولا ينبغي علينا نحن المسلمون توجيه أسلحتنا نحو الشعوب الغربية بسبب ان الشعوب العربية تعاني من الإرهاب الغربي أو الأمريكي أو الصهيوني، فهذا مخالف لأخلاق ديننا أكيداَ".







