"بسبب نهائي كأس الخليج".. البحرين تمنح موظفيها عطلة رسمية

2025-01-02 14:20:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أصدرت الحكومة البحرينية، بيانًا رسميًا أعلنت فيه عن تعطيل العمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية يوم الأحد المقبل، الموافق 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك في اليوم الذي يلي نهائي منافسات كأس الخليج (خليجي 26) لكرة القدم. ويأتي هذا القرار بتوجيهات من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، سواء فاز المنتخب البحريني أو […]

