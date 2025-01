المشهداني يدعو مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية يوم الأحد المقبل

2025-01-02 14:20:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد دعا رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الخميس، مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية يوم الأحد المقبل لغرض البت في تمديد مدة عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب تلقته (المدى): "استنادا إلى المادة 58 /اولاً من الدستور والمادة 34 / ثالثا من النظام […]

