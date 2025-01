2025-01-02 14:20:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأصدرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، توضيحا حول تسليم متهم كويتي مطلوب للسلطات الكويتية، مؤكدة تنفيذ الإجراءات القانونية وفق التعاون الدولي في إطار منظمة الإنتربول.وقالت في بيان، تلقته (المدى) إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أخبار وصور عن قيام الشرطة العربية الدولية العراقية ( الانتربول ) في وزارة الداخلية تسليم متهم مطلوب لنظيرتها في الجانب الكويتي". […]

