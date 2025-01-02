2025-01-02 14:27:04 - المصدر: ايشان

أصدرت وزارة الداخلية، الخميس، بيانا حول تسليم “المعارض” الكويتي، سلمان الخالدي، إلى السلطات الكويتية. وذكرت الوزارة في بيان حول تسليم متهم مطلوب لنظيرتها في الجانب الكويتي: “بما أن العراق عضوا في منظمة الإنتربول الدولية، تعمل وزارة الداخلية بحرص كبير على تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والتعاون التام مع الدول العربية والصديقة في هذه المنظمة وفي مختلف المجالات […]

ظهرت المقالة الداخلية بشأن تسليم مطلوب إلى السلطات الكويتية: إجراء قانوني ضمن التعاون الدولي أولاً على ايشان.



