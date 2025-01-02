حريقان في اربيل أحدهما قرب سوق "البالة"

2025-01-02 14:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي يوم الخميس، باندلاع حريق قرب سوق البالة في مدينة اربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "الحريق اندلع بعد ظهر اليوم، في محال كماليات السيارات قرب جامع (خديجة الكبرى) في شارع 100 بمدينة اربيل والذي هو قريب ايضا من سوق البالة ".

بدوره، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في اربيل شاخوان علي، لوكالة شفق نيوز، إن الحريق اندلع في أحد المحال التجارية في أربيل، عند الساعة 12:25 بعد ظهر اليوم، مبينا أن فرق الإطفاء عملت بسرعة للسيطرة على الحريق الذي كان في طور التوسع.

وأوضح علي أن الدفاع المدني أرسل 15 فريقًا من أجل إخماد النيران، وتمكنوا من السيطرة عليها قبل أن تنتقل إلى المحال المجاورة، مشيرا الى ان الحريق اندلع في محل واحد فقط، وتم منع انتشاره.

وأكد المتحدث أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية، لكن أوقع أضرارًا مادية في المحل المتضرر. وقال أيضًا إن الفرق المختصة في الدفاع المدني تقوم الآن بمرحلة تبريد مكان الحريق لضمان عدم تجدد النيران.

وفي السياق، أفاد مصدر محلي في اربيل ايضاً، اليوم، باندلاع حريق آخر في محل لبيع الغاز.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "الحريق اندلع جراء انفجار قنينة غاز في منطقة گزنة ضمن محافظة اربيل".

واضاف ان "الحريق تسبب بجرح شخصين من عمال المحل حيث نقلوا الى المستشفى".