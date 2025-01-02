اسعار الدولار تقفز لتسجل أكثر من 152 ألف دينار في بغداد

2025-01-02 15:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الخميس، في أسواق بغداد، لتتجاوز 152 الف دينار لفئة 100 دولار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت بعد ظهر اليوم في لتسجل 152100 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم الخميس مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية 151850 دينارا مقابل 100 دولارا.

وأشار مراسلنا إلى ان أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 153000 دينار، بينما بلغ الشراء 151000 دينار لكل 100 دولار.