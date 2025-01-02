السوداني: بيجي ستصبح واحدة من أكبر المدن بالصناعات النفطية بالعراق والمنطقة

2025-01-02 15:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، أن تكون مدينة بيجي في محافظة صلاح الدين "واحدة من أكبر المدن بالصناعات النفطية في العراق والمنطقة".

جاء ذلك في كلمة له خلال تدشين وإطلاق الأعمال التنفيذية في عدد من مشاريع الطاقة بالمحافظة.

وذكر السوداني في كلمته، أن المرحلة المقبلة ستشهد انشاء مشروع للبتروكيمياويات في مصافي بيجي، مؤكدا أن هذه الزيارة تمثل استكمالاً لعام الإنجازات الذي نلتزم فيه بتطوير البنى التحتية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع المشتقات النفطية واستثمار الغاز الطبيعي،

وأضاف أن مدينة بيجي ستصبح واحدة من أكبر المدن الصناعية النفطية في العراق والمنطقة بفضل المشاريع الحيوية الجارية فيها.

وشدد على أنه لا يمكن لبلد ينتج أكثر من 4 مليون برميل يومياً الاستمرار باستيراد المشتقات النفطية والغاز، مردفا بالقول: بدأنا بعدة مشاريع إستراتيجية تنفذ لأول مرة في البلد وفي تاريخ الصناعة النفطية.

وقال السوداني قطعنا شوطاً كبيراً في حل المشاكل، ولاسيما في موضوع حرق الغاز، من خلال العقود والاتفاقيات المبرمة، مؤكدا "حددنا سقفاً لا يتجاوز 2028 لإيقاف حرق الغاز، وبنسبة صفر بالمئة في حرق الغاز المصاحب".

ومضى بالقول: مستمرون بالترويج للرقع والحقول الخاصة بالغاز الحر، معتبرا خط أنبوب بصرة- حديثة الاستراتيجي الذي صوت عليه مجلس الوزراء، بطاقة أكثر من 2 مليون برميل، سيعطي مرونة في النقل الداخلي للنفط.

ونوه رئيس مجلس الوزراء الى أن حكومته تتجه "لتوفير النسبة الأكبر من انتاج النفط الخام بدلاً من بيعه في الأسواق العالمية لاستخدامه في الصناعات النفطية لفائدته، وتوفير فرص عمل".

وذكر أيضا أنه "عمل على إنجاز مشروع الجنوب المتكامل الستراتيجي، الذي ينفذ لأول مرة في مجال تطوير النفط واستثمار الغاز، وإنشاء محطة كهرباء ومصفى ومصنع للبتروكيماويات في مكان واحد.

واختتم السوداني كلمته بالقول "سيعزز افتتاح الوحدة الثالثة لمصفاة صلاح الدين الطاقة الإنتاجية للمصفاة ولمختلف المنتجات، منها البنزين السوبر (عالي الأوكتان) بمقدار 3.5 ملايين لتر/ يوم، والغاز السائل بحجم 650 طن/يوم، وزيت زيت الغاز الخفيف بطاقة 3.5 ملايين لتر/ يوم، وزيت الغاز الثقيل بطاقة 4000 طن/يوم".