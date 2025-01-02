بضمنها تأهيل وإنشاء سجون.. العدل تحصي انجازاتها على مدى عامين

2025-01-02 15:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملا

أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن انجازاتها المتحققة على مدى عامين، فيما اشارت الى انها تضمنت تاهيل وانشاء ثلاثة سجون.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد لعيبي في مؤتمر صحفي ، وحضره مراسل وكالة الانباء العراقية (واع): "عامان من الانجازات المتحققة في تقديم افضل الخدمات الحكومية الالكترونية الى المواطن بما يسهل اجراء المعاملات، حيث كانت انجازات الوزارة كالاتي:

اولا - اطلاق الخدمات عبر بوابة اور الالكترونية للخدمات الحكومية ومنها فتح اضبارة احكام شرعية دائرة التنفيذ والسند الالكتروني في دائرة التسجيل العقاري وفتح بيان عقار في دائرة التسجيل العقاري وعدول المشتري في دائرة التسجيل العقاري واذونات عقارية في دائرة رعاية القاصرين واطلاق خدمة فتح الاظابير ومنصة الزائرين في مركز الوزارة والاستعلامات الالكترونية في مركز الوزارة.

ثانيا: اعداد رؤيا وزارة العدل لمشروع الادارة الالكترونية والتحول الرقمي لوزارة العدل حيث تم تشكيل فريق عمل مشترك بين ممثلي هذه الوزارة وممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة مركز البيانات الوطني لغرض اعداد المتطلبات البرامجيات، اعداد المستخدمين البنى التحتية لنظام ادارة المستندات ونظام الموارد البشرية والمحاسبة ونظام ادارة المشاريع .

ثالثا: تفعيل نظام الغاء معاملات صحة الصدور نظام الوثائق المؤمنة ) (QR) في كافة الدوائر العدلية في بغداد والمحافظات

ومنها رعاية القاصرين (۱۸ ) مديرية

الكتاب العدول ( ۱۷۸ ) مديرية

التسجيل العقاري (۱۲۳) مديرية

التنفيذ (۹۲) مديرية بالاضافة الى دوائر مركز الوزارة والاقسام الاصلاحية في دائرتي اصلاح الاحداث والاصلاح العراقية

عدد الوثائق الصادرة برمز (QR) (٤٠٠) وثيقة

عدد الوثائق المقرؤة برمز (QR) (٨٥٤١٩) وثيقة

رابعا : تفعيل نظام صحة صدور الوكالات الصادرة من خارج العراق (lass) في دائرة التسجيل العقاري مع وزارة الخارجية.

خامسا : تطبيق العمل على نظام ادارة البريد الحكومي من خلال اكمال الربط الشبكي للدوائر العدلية والاصلاحية بأستخدام الشبكة الحكومية المؤمنة

سادسا: المباشرة بأجراءات حفظ صورة عن السجلات العقارية في خوادم التسجيل العقاري ونسخة احتياطية في خوادم مركز البيانات الوطني باستخدام الشبكة الحكومية المؤمنة

سابعا: المباشرة بمشروع ربط الاقسام الاصلاحية لدائرة الاصلاح العراقية بشبكة معلومات واحدة لتسهيل ادارة النزلاء

ثامنا- التعاقد مع المعرف الزراعي من اجل اصدار بطاقات / الكتروبية في الاقسام الاصلاحية مما يساهم في تعزيز الشفافية والسيطرة على اسعار الحوانيت والاقسام الاصلاحية

وزارة العدل تعلن تطبيق نظام الدفع الالكتروني في جميع دوائر الكتاب العدول في بغداد والمحافظات

تعليمات تحديد رتب وازياء وعلامات المدراء ومعاونيهم وحراس الاصلاح وشعار دائرتي الاصلاح العراقية واصلاح الاحداث رقم (٢) لسنة ٢٠٢٤

تعليمات تشغيل النزلاء والمودعين رقم (1) لسنة ٢٠٢٤.

مشاريع قيد المناقشة في مجلس الدولة

ومنها مشروع قانون تعديل قانون رعاية الاحداث رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٣

مشروع قانون تعديل اصول المحاكمات الجزائية رقم (۲۳) لسنة ۱۹۷۱

مشروع قانون التدابير والعقوبات البديلة

نظام ممارسات مهنة امناء الافلاس

مشروع قانون الوساطة العقارية مشروع قانون كتاب العرائض وتم انجاز وتأهيل أقسام إصلاحية عدد (٦) .

ثانياً :- بلغت نسبة الانجاز المادي لمشاريع الأقسام الإصلاحية :-

1 - توسعة سجن بابل المركزي / المرحلة الثانية في محافظة بابل ٧٤%

۲ - تشييد سجن مركزي في محافظة الديوانية ٧٣%

- استكمال وتوسعة سجن ديالى المركزي / خان بني سعد ۷۷

٤ - تشييد سجن مركزي في محافظة واسط / السوادة ٨٤%

ه - إيصال التيار الكهربائي إلى سجن بابل المركزي 99%

٦- إيصال الماء إلى سجن بابل المركزي ٤٠%

تأهيل سجن جمجمال ۹۹%

- تأهيل قسم العرب والأجانب في سجن بغداد المركزي 65%

- إنشاء مبنى دائرة الإصلاح العراقية ) الإدارة العامة ) في بغداد / الكاظمية ٤٥%

مشروع انشاء المجمع الاصلاحي في البصرة.

ثالثاً: إعداد تصاميم وجداول الكميات لمشاريع أقسام إصلاحية

في دائرتي الاصلاح العراقية واصلاح الاحداث عدد (۳).

رابعاً : مشاريع توسعة الأقسام الإصلاحية (قيد الإحالة) عدد (٤).

مشاريع مجمعات إصلاحية للاحداث قيد الإحالة) عدد (۱).

كذلك ثم اعداد تصاميم وجداول كميات لإنشاء المدينة الإصلاحية في محافظة الديوانية / ال بدير تضم أبنية سجنية - مجمع سكني - مجمع طبي - بناية محكمة - مراكز شرطة - مركز استخباري امني - أبنية للصحة العقلية وأبنية اخرى) وفق المواصفات العالمية تستخدم بها التكنولوجيا و التقنيات الحديثة ، و تكون الأبنية السجنية مزودة ببوابات الكترونية حديثة وأنظمة مراقبة أمنية متطورة ذكية.

والان في مرحلة التعاقد مع شركات عالمية.

انجازات دائرة التخطيط العدلي لعام ٢٠٢٤

حققت الوزارة ضمن البرنامج الحكومي / الفصل الاول نسبة ٨٢.١٠%

1 - تم افتتاح مشروع مجمع العدلي في محافظة الديوانية قضاء الحمزة وتم اشغاله من قبل الداوائر المستفيدة (التسجيل العقاري ، التنفيذ، الكتاب العدول)

۲ - شراء قطع اراضي لانشاء مجمعات عدلية عدد (٤).

- يتم متابعة مشاريع المجمعات العدلية حيث بلغت نسبة الانجاز في كل من : -

(كربلاء / الجزيرة ٦٧%)

بغداد / المحمودية ٧٥%)

المثنى / ابو المحار ٥٩%)

(دیالی / حاج قره ٦٠%)

ذي قار / الجبايش 4%)

(كركوك / تيماري (١٥)

٤ - المباشرة في بناء المجمعات العدلية

(صلاح الدين / الدجيل تم تسليم الموقع بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٨ ) .

بغداد / المدائن تم تسليم الموقع بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١١ ) .

ه - تم ادراج مشروع بناية التسجيل العقاري العامة .

٦ - تم ادارج مشروع المدينة الاصلاحية في محافظة الديوانية / ال بدير

تم ادارج (٥) مشاريع توسعة سجون لحل مشكلة الاكتظاظ في السجون

- تم ادراج المدينة الاصلاحية في محافظة البصرة

- تم ادراج مشروع بناء سجن مركزي في محافظة المثنى (السماوة).

١٠ - متابعة مراحل عمل سجن الديوانية حيث وصلت نسبة الانجاز الى (٧٦%) .

۱۱ - اقامة دورات تدريبية قانونية ، حسابية ، تطويرية ، سلامة اللغة العربية ) عدد (١٤) دورات بمشاركة (٦٤٧) موظف.

۱۲ - قامة دورات قانونية، سلامة اللغة العربية ( عدد (٦) بمشاركة (٢٣٥) موظف.

إنجازات دائرة التسجيل العقاري

یار بلغت إيرادات الدائرة لعام ٢٠٢٤ ( ٥٠١,٦٨٤,٢٥١,٤٥٥) مليا-

بلغت أجور الخدمة لعام ۲۰۲٤ ( ۱۲,۲۰۳,۸۸۲,۰۰۰) ملیار

بلغت عدد المعاملات التصرفية للدائرة لعام ٢٠٢٤ ( ٣٤٩٩٣١)

تم استحداث ملاحظيه ابي غرق في بابل وملاحظيه شط العرب في البصرة

تم رفع درجة ملاحظيه الزبير الى مديرية البصرة الثالثة

تم العمل بنظام الغاء صحة صدور الوثائق (الباركود) في جميع مديريات التسجيل العقاري

تم استحداث نظام الموانع الإلكتروني نظام ادارة الحجوزات وتم العمل به في جميع مديريات التسجيل العقاري

تم إطلاق العمل بنظام التقديم الإلكترونية على فتح البيان في مديرية التسجيل العقاري في الكاظمية الثانية وسيتم العمل في جميع المديريات تباعا

تم إطلاق العمل بنظام السند الالكتروني وطلب الخرائط الالكترونيا والعدول الالكترونيا

تم العمل بنظام الدفع الالكتروني في جميع مديريات بغداد

العمل على ارشفة جميع الخرائط من اجل بدء العمل بنظام الخرائط الالكتروني

تم العمل بنظام ال (cass) البريد الالكتروني مع وزارة الخارجية

جاري العمل على حفظ صورة من سجلات العقارية ( النسخ الثواني في الخوادم الخاصة لمركز البيانات الوطني الموقع البديل في الأمانة العامة لمجلس الوزراء

تم انتقال بعض الدوائر الى بنايات جديدة تتلائم وطبيعة عمل دوائر التسجيل العقاري لتوفير بيئة عمل مناسبة الدوائر (مديرية التسجيل العقاري في نينوى ، ملاحظيه الدغارة و ملاحظيه الخيرات ومديرية الحر ومديرية الفلوجة وملاحظيه الخالدية مديرية الكاظمية الأولى وملاحظيه أبي الخصيب إعادة فتح ملاحظيه سنجار).





* محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التسجيل العقاري باعتم التسديد ثمن ولا يمكن نقل عن مصدر الأموال. اعلیه الا بعد قيام مديرية تسجيل العقارية بإشعار المؤسسات المالية بالحرية

التعاون الدولي

۱. توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الاسباني في مجال ) التعاون القانوني وتبادل الخبرات ) .

٢. توقيع مذكرة تعاون مع جامعة الدفاع للدراسات العسكرية . للتدريباد التطور

...تم تفعيل مذكرة تفاهم مع الجانب المصري في مجال تبادل الخبرات .

. إعداد محضر تسليم السجناء الإيرانيين البالغ عددهم ( ۱۳۲ ) نزيل لغرض نقلهم وإعادتهم إلى بلدهم ، بنسبة إنجاز %٩٥ كوننا بصدد إنتظار إصدار الأمر الوزاري بذلك

ه. إعداد محضر تسليم السجناء الإيرانيين البالغ عددهم ( ۱۳۲ ) نزيل لغرض نقلهم وإعادتهم إلى بلدهم ، بنسبة إنجاز ٪٩٥ كوننا بصدد إنتظار إصدار الأمر الوزاري بذلك

. التنسيق مع دائرة الإصلاح العراقية و وزارة الخارجية لإكمال إجراءات نقل الأطفال المرافقين لأمهاتهم النزيلات من الجنسيتين ( السورية والتركية ) بنسبة إنجاز ٨٠٪

التنسيق مع دائرة الإصلاح العراقية و وزارة الخارجية لإكمال إجراءات نقل المحكومات من العرب والأجانب المنتهية مدة محكوميتهم ، بنسبة ٨٠٪

إكمال إجراءات ترحيل وتسليم النزيلتين الأذريتين المنتهية محكوميتهن بنسبة إنجاز ١٠٠٪ تحديد أكثر من ( ۲۸ ) موعد زيارة لنزلاء من مختلف الجنسيات في السجون العراقية بالتنسيق مع وزارة الخارجية .

۱۰ . تسليم طفلين من قرغيزستان الى ممثلي السفارة القرغيزية في الكويت بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٦ وترحيلهم خارج العراق

۱۱. إنجاز متطلبات الدورة ( ٤٠ ) لمجلس وزراء العدل العرب من ناحية حجز التذاكر والتنسيق بين وزارة الخارجية و السفارة المصرية و شركة الطيران بنسبة إنجاز ۱۰۰%

۱۲ . الإشراف على إجراءات إقامة مؤتمر حقوق الإنسان برعاية السيد الوزير الذي عقد في فندق بابل بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٠

۱۳. بلغت قرارات الابطال خلال سنة ٢٠٢٤ ( ٢٤ ) قرار

١٤. البيانات الخاصة بإستحداث وشطر ودمج الدوائر العدلية ( ٣٢ ) بيان .

مؤتمر الخطة الوطنية لحقوق الانسان

المؤتمر العلمي الأول بالتعاون مع وزارة التعليم لتعليم اكثرلاء

عامان من الانجازات في الدعم والتطوير القدرات النزلاء في سبيل اندماجهم في المجتمع

اولا : البرامج والخدمات المقدمة وفق المعايير الدولية لحقوق الأنسان للنزلاء في الأقسام الإصلاحية من خلال زج العديد من النزلاء في الورش والدورات التدريبية والتأهيلية للنزلاء, وكما يلي:

- الدورات التدريبية والتأهيلية تم اشراك (٢٥٦٧٥) نزيل.

- النشاط الديني تم اشراك (١٦٧٠٧٥) نزيل.

النشاط الثقافي تم اشراك (۱۸۹۲۱) نزيل.

- النشاط الاجتماعي تم اشراك (٥٦٥٤٢) نزيل.

- النشاط الرياضي تم اشراك (٥١٤٦٣) نزيل.

- النشاط الفني تم اشراك (٥١٩) نزيل.

- الندوات المقامة للنزلاء (۱۵۷) ندوة تم اشراك (۹۸۷۰) نزيل.

- الورش المقامة في الاقسام الاصلاحية الموزعة في بغداد والمحافظات (١٣٧٢٦٣) انتاج نزيل.

ثانيا :- البرامج والخدمات المقدمة وفق المعايير الدولية لحقوق الأنسان للمودعين في الدور والمدارس الإصلاحية :-

- برنامج التدريب المهني : اشراك الاحداث في الورش المهنية ( النجارة, الحدادة, الحلاقة, الخياطة ... إلخ) وبلغ عددهم (٢٩٤٨) حدث.

- برنامج التأهيل السلوكي : وضع برنامج علاج نفسي وفكري لضمان تغيير سلوكيات الحدث وأفكاره نحو السلوك الإنساني الإيجابي بعيداً عن التفكير العدواني أو الإجرامي من خلال جلسات الحوار والتواصل بين الحدث والمختصين العمل مستمر ) .

- البرنامج التعليمي -:- زج الأحداث في الصفوف الدراسية الموجودة في القسم الإصلاحي مركز محو الأمية, مدرسة التعليم المسرع الامتحانات التمهيدية وبلغ عدد المشاركين (۳۱۸۷) حدث.

- البرنامج الصحي :- تلقيح الأحداث باللقاحات لاكتساب المناعة ضد الأمراض الوبائية المعدية والتركيز مع المركز الوطني للسيطرة على العوز المناعي من خلال إرسال فرق ميدانية وعزل المصابين في المحجر الصحي وتقديم العلاج اللازم العمل مستمر) .

أنجازات قسم كتابة التقارير الدولية خلال عام ٢٠٢٤

أولاً: تقارير العراق الدورية التعاهدية الخاصة بالاتفاقيات الدولية الاساسية المعنية بحقوق الانسان

۱- انجاز تقرير جمهورية العراق الدوري الرابع الخاص بالاستعراض الدوري الشامل.

انجاز تقرير جمهورية العراق الخاص باتفاقية حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري.

انجاز تقرير جمهورية العراق الدوري الثالث الخاص بالميثاق العربي.

- انجاز الوثيقة الاساسية الموحدة لجمهورية العراق.

ه الاجابة على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن وضع حقوق الانسان في العراق ۲۰۲۳

٦- الاجابة عن تقرير هيومن رايتس ووتش عن حقوق الطفل في العراق

مناقشة تقرير جمهورية العراق الدوري الخامس للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

مناقشة تقرير جمهورية العراق الدوري الجامع السادس والعشرين والسابع والعشرين الخاص باتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري.

عدد التقارير التعاهدية المنجزة (۳) عدد التقارير التي تم مناقشتها (۲) عدد تقارير المنظمات الدولية التي تمت الاجابة عليها (۲)

ثانياً: بيان الرأي

فيما يخص بيان الرأي واعداد اجابات بخصوص الكتب الواردة الى القسم من مكتب السيد الوزير ومختلف الجهات القطاعية ودوائر الوزارة ان عدد المواضيع التي تم بيان الرأي بموجبها (۳۰)

ثالثاً : الاستبيانات

فيما يخص الاستبيانات تم العمل على أنجاز ما مجموعه (٥٤) استبيان من حيث الترجمة واعداد المساهمات للاجابة عن الاسئلة الواردة في الاستبيانات ومفاتحة الجهات ذات العلاقة لجمع البيانات والمؤشرات والمصادر التي تعزز الاجابات ومن ثم ترجمة المساهمات وارسالها الى وزارة الخارجية وادناه مجموع ما تم انجازة من استبيانات خلال عام ٢٠٢٤.

تم تفعيل وتعزيز اجراءات الرقابة والمتابعة بهدف الحفاظ على المال العام وحقوق الدائنين في الأضابير التنفيذية قامت دائرتنا بتشكيل لجان دورية وفرق تدقيقية وحسابية تتولى مراقبة ومتابعة المقبوضات والمدفوعات في حسابات المديريات في بغداد والمحافظات كافة وإعمال الماستر كارد وقد تمخضت هذه اللجان عن رصد حالات اختلاس في كل من مديرية تنفيذ (الكرخ / الرصافة / البياع / بلد / المعقل / ابي الخصيب / تكريت ( واتخذنا اجراءات عاجلة وفورية بإخبار هيأة النزاهة ومحاكم التحقيق المختصة بقضايا النزاهة وتم القاء القبض على المشتبه بهم ويتم حالياً التحقيق معهم من قبل الجهات القضائية ولا تزال اللجان المشكلة مستمرة باجراء التدقيق لكافة حسابات المديريات وتقديم تقارير بما تتوصل اليه من نتائج وتوصيات

بلغ عدد الأضابير الكلية خلال هذا العام ( ١٧۵۹۸۱) اضبارة تنفيذية .

مجموع مبالغ الامانات المستحصلة من المدينين ( ٦٤٥٥٨٧٥٦٤٧٨٦) ستمائة وخمسة واربعون مليار وخمسمائة وسبعة وثمانون مليون وخمسمائة وستة واربعون الف وسبعمائة وستة وثمانون دينار

٦ مجموع الامانات المصروفة للدائنين ( ٥١٦٢٩٠٣٥٥١٣٧) خمسمائة وستة عشر مليار ومنتان وتسعون مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون الف ومائة وسبعة وثلاثون دينار

‏Y مجموع الايرادات المستحصلة (۳۳٨٦٩٨٥٦٨٩٨) ثلاثة وثلاثون مليار وثمانمائة وتسعة وستون مليون وثمانمائة وستة وخمسون الف وثمانمائة وثمانية وتسعون دينار

في مجال الدعاوي

صدر 11 قرار - حكم قضائي في الدعاوي الخارجية الصالح الفراق

* تم ارشفه أكثر من ٥٠٠ مصنف قانوني في مكتبة الوزارت

انجازات قسم التخطيط والاحصاء ٢٠٢٤

انجاز العمل على نظام الباركود ( QR ) في جميع دوائر بغداد والمحافظات البالغة (۱۷۸) دائرة .

(۲) اعداد الخطة السنوية لعمل دائرتنا لسنة ٢٠٢٥ .

(۳) تنصيب أنظمة البصمة الالكترونية لدوائرنا الفرعية في بغداد وقسم من مراكز المحافظات والاقضية والنواحي .

اعادة العمل في دائرتي ( مخمور التابعة لمحافظة نينوى و الرياض التابعة لمحافظة كركوك ) .

تم استحداث دوائر ( الحرية في بغداد ) و ( المحلبية في نينوى ) و ( الهلال في المثنى ) .

(٦) اقامة دورة الكتاب العدول لسنة ٢٠٢٤ .

(7) أقامة دورات للموظفين في المجال القانوني والاداري والمالي حيث بلغت عدد الدورات ( ۱۷۱ ) دورة وعدد المشتركين بلغ ( ۲۹۷ ) موظفاً .

(۸) اقامة ورش للموظفين في الجانب التثقيفي والتوعوي والسلامة المهنية والضمان الصحي حيث بلغت عدد الورش ( ٥٠ ) ورشة شملت ( ۲۲۸ ) موظفاً .

(۹) اقامة ورشة المادة (1) من قانون الكتاب العدول عدد (۲) وبلغ عدد المشتركين ( ٦٠ ) موظف

(١٠) تم تدريب صيفي لعدد من الطلاب المتدربين حيث بلغ عددهم ( ٨٤ ) طالب .

(11) أنجاز ارشفة البريد الرسمي حيث بلغ ( ٥١٣٦٩ ) کتاب وارد و ( ١٩٥٧٥ ) كتاب صادر للفترة من ١/٢/ لغاية ٢٠٢٤/١٢/٢٦ .

( ۱۲) تلبية المتطلبات الخاصة ببرنامج منصة الخدمات الالكترونية ذات العلاقة بقسم التخطيط

. (۱۳) تجهيز بوسترات ( قطع تعريفية ) بخصوص عمل الدائرة على نظامي ( الباركود QR ) و ( الدفع الالكتروني POS) في دوائر بغداد .

تم انتقال بعض الدوائر الفرعية الى بنايات حديثة تليق بأعمال دائرتنا ولخدمة المواطن والبالغ عددها (۱۱)

دائرة وهي ( الكاظمية الصباحي والمسائي ، المقدادية ، الكفل ، الحر ، الدغارة ، السنية ، الناصرية المسائي ، الدواية ، علي الغربي ، البصرة الصباحي ، كركوك الصباحي ) .

(١٥) بلغت احصائيات المعاملات من ٢٠٢٤/١/٢ لغاية ٢٠٢٤/١١/٣٠ لدوائرنا في بغداد والمحافظات كافة ( ۲۰۳۹۹۳۲) مليونين وتسعة وثلاثون الف وتسعمائة واثنان وثلاثون معاملة وحسب الجدول المرافق ربطاً .

أنجازات شعبة الإيرادات لسنة ٢٠٢٤

تم تطبيق نظام الجباية الالكترونية بما يقارب نسبة الا في

دوائر الكتاب العدول التابعة لنا في بغداد والمحافظات .

قد بلغت ايراداتنا للفترة من كانون الثاني لغاية تشرين الثاني (٣٧,٧٤٧,٣٤٥,١٣٠) سبعة وثلاثون مليار وسبعمائة وسبعة واربعون مليون وثلاثمة وخمسة واربعون الف ومائة وثلاثون دينار

تم اكمال إجراءات فتح الحسابات المصرفية لكافة الدوائر التابعة في بغداد والمحافظات .

- تمت أقامة ورش تدريبية خاصة بالمحاسبين ( الرسوم / الامانات للاطلاع على كيفية العمل على الالجهزة الخاصة بالجباية الالكترونية .

٥- العمل على أكمال المطابقات الشهرية الخاصة بجداول (الرسوم / الامانات ) المالية ۲۰۲٤ .