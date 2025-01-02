صلاح الدين تؤكد جاهزية خطتها الخاصة بزيارة ذكرى استشهاد الإمام الهادي (ع)

2025-01-02 15:20:02 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيدي

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، عن خطتها الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (عليه السلام)، مؤكدةً غلق جميع منافذ المحافظة، وخاصة المنافذ الزراعية، لضمان سلامة الزوار.

وقال نائب محافظ صلاح الدين، مفيد منعم البلداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "يوم الثالث من شهر رجب، سيشهد استقبال الزوار القادمين من مختلف المحافظات العراقية ومن الدول الإسلامية، لزيارة الإمامين العسكريين (عليهما السلام) في سامراء في ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي".

وأشار إلى، أنه "تم تكثيف الاستعدادات الأمنية من خلال عقد اجتماع أمني في قاطع عمليات سامراء، بحضور جميع الأجهزة الأمنية بما في ذلك الاستخبارات، المخابرات، الأمن الوطني، الحشد الشعبي، الحشد العشائري، والقوات الأمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى قادة من الأمن والحشد الشعبي"، مؤكداً "وضع خطة أمنية محكمة لحماية الزائرين".

وأضاف البلداوي، أن "محافظ صلاح الدين والحكومة المحلية قدما دعماً غير محدود لهذه الزيارة التي تعد بمثابة ثالث أكبر زيارة دينية في العراق بعد زيارة الأربعين وزيارة الإمام موسى بن جعفر (ع)، كما تم تخصيص مبلغ مالي لدعم الخدمات في أقضية بلد والدجيل وسامراء".

وأكد، أن "الحكومة المركزية، وخاصة وزارة النفط، قدمت الدعم لتجهيز المواكب الحسينية بالوقود، كما تم توفير وسائل نقل للزوار من بغداد إلى سامراء والمحافظات الأخرى، إضافة إلى نشر مفارز طبية على الطرق الرئيسة بين صلاح الدين وكركوك ونينوى وبغداد وديالى لتقديم الخدمات الطبية للزوار".

وأعلن البلداوي، عن "استعداد جميع القطاعات الخدمية في المحافظة، مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي، وكذلك الفرق الأمنية، من قبل عمليات سامراء وعمليات صلاح الدين التابعة لوزارة الدفاع، الشرطة الاتحادية، سرايا السلام في قاطع سامراء، والحشد الشعبي فرقة العباس، الألوية 41 و 42 و 43".

وتابع أن "الخطة الأمنية ستشمل غلق جميع المنافذ وخاصة المنافذ الزراعية ، لضمان سلامة الزوار، كما تم تنسيق الجهود بين الوحدات الإدارية بأقضية بلد والدجيل وسامراء لتقديم الدعم والمساعدة للزوار".

وأوضح، أن "الأهالي في قضاءي بلد والدجيل يستعدون لاستقبال الزوار في بيوتهم، وهو عرف اجتماعي لدى العشائر في هذه المناطق"، منوهاً بأن "الأبواب ستكون مفتوحة أمام الزوار القادمين من مختلف المحافظات، مثل البصرة، ميسان، بابل، كركوك، نينوى، وديالى، وسيتم استقبالهم بكل حفاوة وكرم".