وزارة العمل تعلن إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر كانون الثاني الحالي

2025-01-02 15:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، عن إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر كانون الثاني الحالي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "انطلاقاً من مبدأ دعم الأسر الأكثر هشاشة في المجتمع العراقي، وتنفيذاً للوعود التي قطعناها بتنفيذ البرنامج الحكومي في حكومة الخدمة الوطنية وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء ، محمد شياع السوداني، تم اليوم إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر كانون الثاني الحالي".

وأضافت أنها "ماضية بتنفيذ البرنامج الحكومي لدعم الفئات الأكثر هشاشة من خلال إطلاق الوجبات اللاحقة للأسر ممن هم دون خط الفقر".