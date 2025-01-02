اتحاد بناء الأجسام يحدد بطولاته للموسم الجديد

2025-01-02 15:20:03 - المصدر: واع

بغداد – واع - ميثم الخفاجيحدد الاتحاد العراقي الوطني لبناء الأجسام واللياقة البدنية، المنهاج السنوي لنشاطاته وبطولاته لسنة 2025.وقال المنسق الإعلامي للاتحاد العراقي والعربي للعبة، هشام الواني، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" الهيئة العامة لاتحاد اللعبة، ناقشت منهاج العام الجديد وحددت مواعيد وأماكن البطولات المحلية بالإضافة الى تحديد المشاركات الخارجية وكذلك الندوات والدورات التطويرية التي ستقام خلال الموسم الجديد".وأضاف الواني أن" الاتحاد سيقيم خلال شهر كانون الثاني الحالي بطولة العراق الأولى (تحدي اللياقة البدنية) للنساء والرجال ولجميع المستويات في بغداد على أن يتم تحديد موعدها في وقت لاحق ".وبين الواني أن" العاصمة بغداد ستحتضن منافسات بطولة سيد الكون في الحادي والعشرين من شباط المقبل، تليها بطولة المراكز التدريبية التخصصية ومن ثم إقامة بطولة العراق (تحدي اللياقة البدنية) للأطفال ، فيما ستضيف محافظة السليمانية بطولة العراق الثانية في نيسان وبطولة أندية العراق الكبرى في شهر أيار ".وتابع الواني أن" محافظة نينوى ستحتضن بطولة العراق الثالثة (تحدي اللياقة البدنية) في شهر تموز ا ، على أن تقام البطولة الرابعة في السليمانية خلال تشرين الثاني المقبل، فيما ستحتضن العاصمة بغداد في الشهر ذاته تصفيات المنتخب الوطني لبطولة العالم، على أن تقام بطولة المراكز التدريبية التخصصية الثانية في البصرة خلال كانون الأول المقبل ".أما فيما يخص المشاركات الخارجية، فأوضح الواني أن" منتخبنا الوطني تنتظره مشاركات خارجية مهمة، أبرزها منافسات بطولة آسيا التي ستقام في الإمارات العربية المتحدة من 1 الى 10 حزيران المقبل، وكذلك بطولة العالم التي من المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية في السابع والعشرين من تشرين الثاني، بالإضافة الى المشاركة في بطولتي العرب وغرب آسيا".