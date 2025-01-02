ذي قار تسجل حصيلة "تاريخية" بحالات الانتحار في 2024

2025-01-02 15:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف مسؤول منظمة "التواصل والإخاء" الإنسانية في ذي قار، عليالناشي، يوم الخميس، عن عدد حالات الانتحار في المحافظة للعام الماضي 2024.

وقالالناشي لوكالة شفق نيوز، إن "ذي قار سجلت 125 حالة انتحار لمواطنيها في العام2024 وبعد التدقيق اتضح أن الرقم الحقيقي هو 110 حالات انتحار، فيما الحالاتالمتبقية هي جرائم سجلت على أنها انتحاراً، ومع هذا، الرقم المسجل يعتبر تاريخي فيالمحافظة وهو الأعلى".

وأضافأن "سبب الزيادة في عدد حالات الانتحار يعود للتغيير في إيديولوجيات بعضالشباب في المحافظة، وظهور بعض الحالات التي تصدى لها المجتمع بكل حزم وقوة".

وأوضحأن "نسبة المنتحرين بين النساء والرجال شبه متساوية، بينما النسبة الأعلى منحالات الانتحار هي ضمن صفوف الشباب وخاصة من أعمار 15 عاماً إلى 19 عاماً وبشكلعام دون الـ35 عاماً".