بيان من العمل العراقية بشأن دفعة الإعانة الاجتماعية للشهر الجاري

2025-01-02 15:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الخميس، إطلاق دفعةالإعانة الاجتماعية لشهر كانون الثاني 2025 والتي تشمل أكثر من مليوني و(124) ألف أسرةبمبلغ إجمالي يتجاوز (459) مليار دينار عراقي، داعية جميع الأسر المستفيدة إلى مراجعةمنافذ الصرف لاستلام الإعانات المخصصة لهم.

ونقل بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز عن رئيس هيئة الحماية الاجتماعية،أحمد الموسوي، قوله إن "الأسر المشمولة بالإعانة التي يعيلها رجال بلغ عددها أكثرمن مليون و(545) ألف أسرة بمبلغ إجمالي يزيد على (371) مليار دينار، أما الأسر التيتعيلها النساء فقد بلغ عددها أكثر من (579) ألف أسرة بمبلغ إجمالي يتجاوز (88) ملياردينار عراقي".

وأكد الموسوي، وفق البيان، "التزام الوزارة بدعم الشرائح المستحقة،وتحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر احتياجاً"، مشيراً الى "أهمية متابعةالأسر المستفيدة لمواعيد الصرف المعلنة لضمان تسلم المبالغ المخصصة".