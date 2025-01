السوداني من بيجي: حددنا 2028 آخر موعد لحرق الغاز في العراق

2025-01-02 15:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن الحكومة عملت منذ الأيام الأولى لمباشرتها بمهامها، على إعادة النظر بفلسفة الاقتصاد العراقي القائمة على الريعية، ووضع خطوات عملية وليست تنظيرية في مسألة تنويع الاقتصاد. جاء ذلك في بيان رسمي صدر اليوم (الخميس) عن المكتب الإعلامي للسوداني وتلقت عراق أوبزيرفر نسخة منه. وبحسب البيان …

