2025-01-02 15:45:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: تؤثر الكوابيس على قرابة 29 في المئة من الأشخاص كل شهر، حسب ما كشفت مجلة “سليب ميديسين” عام 2009، لكن دراسة حديثة ربطت بين الأحلام السيئة وتشخيص الخرف، وفق موقع “هيلث دايجست”. ويمكن أن تؤثر ظروف الحياة المرهقة، أو بعض الأدوية، أو تصفح الإنترنت قبل النوم على تواتر أحلامك...

