انخفاض في درجات الحرارة في ذي قار مع قدوم مرتفع جوي من جنوب تركيا

2025-01-02 15:45:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: توقعت هيئة الأنواء الجوية في الناصرية انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين، نتيجة تأثر محافظة ذي قار بمرتفع جوي قادم من جنوب تركيا.وأوضح مدير الهيئة أحمد كريم في تصريح لشبكة أخبار الناصرية ، أن المحافظة ستشهد أجواءً باردة خلال ساعات الليل، مع رياح شمالية غربية...

