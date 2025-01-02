تكليف رئيس جامعة الموصل السابق بمهام الملحق الثقافي في لندن

2025-01-02 16:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر في جامعة الموصل، يوم الخميس، بأن وزارتي التعليم العالي والبحثالعلمي، والخارجية، كلفتا رئيس الجامعة السابق، قصي الأحمدي، بمهام الملحق الثقافيفي لندن.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة التعليم العالي وبالتنسيق مع وزارةالخارجية كلفت رئيس جامعة الموصل السابق قصي الأحمدي بمهام الملحق الثقافي في لندن".

وأضافالمصدر أن "الأحمدي انفك من منصبه كرئيس لجامعة الموصل الشهر الماضي بعد أنشغل المنصب لمدة خمس سنوات".

ويحملالأحمدي شهادة دكتوراه في الهندسة المدنية.