بضمنها تأهيل وإنشاء سجون.. العدل تحصي أبرز إنجازاتها خلال عامين

2025-01-02 16:15:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملا

أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن أبرز إنجازاتها المتحققة في عامي 2023 2024، مبينة أنها تضمنت تأهيل وإنشاء عدة سجون.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، أحمد لعيبي في مؤتمر صحفي، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة حققت خلال عامي 2023 و2024 الكثير من الإنجازات، من ضمنها المجال الإلكتروني، حيث تم إطلاق الخدمات عبر منصة أور الإلكترونية، وخدمة فتح الأضابير، فيما تم تفعيل إلغاء إصدار صحة الصدور، وصحة صدور الوكالات"، لافتاً إلى "تطبيق العمل على تفعيل البريد الحكومي، وحفظ السجلات العقارية، والمباشرة بمشروع ربط السجون، والتعاقد مع المصرف الزراعي".

وأضاف أنه "تم إنجاز وتأهيل سجن بابل المركزي، وتشيد سجن في واسط، إضافة الى تأهيل سجن جمجمان"، مشيرا إلى أن "الوزارة افتتحت مجمعات عدلية في الدجيل والمدائن وفي العديد من المحافظات".