الزراعة تتخذ إجراءات لمعالجة انتشار أسماك البلطي

2025-01-02 16:15:01 - المصدر: واع

بغداد – واع- آمنة السلامي

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، عن اتخاذ إجراءات لمنع انتشار أسماك البلطي في المياه العراقية، فيما اشارت الى التوجه لمنح إجازات صيد هذا النوع من الأسماك.

وقال معاون مدير عام دائرة الثروة الحيوانية لشؤون الأسماك، حاتم فيصل الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك ثلاثة أنواع من أسماك البلطي المنتشرة حالياً في المياه العراقية، وهي البلطي الايوريا والبلطي النيلي والبلطي الزيلي، حيث انتشر هذا النوع الأخير من البلطي الزيلي في عام 2005 بمنطقة بابل في المسيب بالمنطقة المحصورة خلف محطة توليد الكهربائي، حيث تكون هذه المنطقة أدفأ أنواع المياه فيها".

وأضاف الجبوري، أن "هذا النوع من الأسماك ينتشر في المياه الدافئة، كما أن انتشاره في تلك الفترة عندما عقد اجتماع في عام 2008 بمديريات الزراعة في المناطق الجنوبية لم يؤشر في محافظة بابل".

وأوضح أن "البلطي النيلي تصل أوزانه تقريبا الى حدود 400 غرام كحد أقصى وهو غير مرغوب فيه في العراق، إذ يتكاثر بشكل سريع تصل الى 4 مرات في السنة، وكذلك يتحمل نوعية المياه المتدهورة"، لافتاً إلى أن "هذا النوع من الأسماك مضر جدا في البيئة وينتشر بشكل سريع لسرعة تكاثره، كذلك تعمل هذه الأنواع الثلاثة على منافسة الأحياء والأسماك المحلية حيث تعمل على منافستها في الغذاء والإضرار في البيئة".

وأشار إلى أنه "للحد من هذه الأسماك يمكن منح إجازات لغرض صيد هذه الأسماك وعمل مسحوق سمكي "بروتين سمكي" لغرض الاستفادة منه".