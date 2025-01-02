الدفاع المدني يسيطر على حريق اندلع في محال تجارية بأربيل

2025-01-02 16:15:01 - المصدر: واع

أربيل ـ واع – إيفان ناصر

أعلنت فرق الدفاع المدني بأربيل، اليوم الخميس، السيطرة على حريق اندلع في عدد من المحال التجارية المخصصة لبيع كماليات السيارات.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في أربيل، المقدم شاخوان سعيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحريق اندلع في عدد من المحال التجارية المخصصة لبيع كماليات السيارات"، مؤكدا أنه "تمت السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل".

وأضاف سعيد: "لا توجد أي خسائر بالأرواح، لكن الأضرار اقتصرت على خسائر مادية لم يتم تحديد قيمتها حتى الآن، حيث يجري العمل على تقييمها".

وأوضح أن "15 فرقة من الدفاع المدني توجهوا بسرعة إلى موقع الحريق بعد تلقي البلاغ، وسرعة استجابة الفرق ساهمت في منع انتشار الحريق إلى مناطق أخرى".

وأشار إلى أن "جميع الفرق عملت بالتعاون مع الجهات الخدمية والأمنية لإخماد الحريق، ولا يوجد أي خطر حاليا"، لافتا إلى أن "الفرق تواصل إخراج المواد غير المحترقة من المحال والمخازن المتضررة".

وبين سعيد أن "سبب الحريق يعود إلى سوء استخدام المدفأة النفطية في أحد المحال، مما أدى إلى اشتعال مواد مصنوعة من الاسفنج والنايلون والبلاستيك، وهي سريعة الاشتعال".