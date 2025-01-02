بحضور وزيرة الهجرة.. اللجنة العليا المسؤولة عن ملف العراقيين في شمال شرق سوريا تتخذ قرارات عاجلة

2025-01-02 16:15:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق

عقدت اللجنة العليا المسؤولة عن ملف العراقيين في شمال شرق سوريا، اجتماعًا طارئًا ، بحضور وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيڨان فائق ومستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي ورئيس جهاز ال

مخابرات الوطني ومستشار رئيس مجلس الوزراء والعمليات المشتركة والأمن الوطني.





وخلال الاجتماع، اتخذت اللجنة عددا من القرارات المهمة لمعالجة هذا الملف وفق التقييمات الأمنية الطارئة وسترفع التوصيات أمام أنظار السيد رئيس مجلس الوزراء.



