2025-01-02 16:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس (2 كانون الثاني 2025)، أن الاستخبارات العسكرية أطاحت بإرهابي يعمل بصفة (ناقل رئيسي) لعصابات داعش الإرهابي.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "مديرية الاستخبارات العسكرية نفذت عملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة من استخبارات الفرقة الثامنة، حيث أسفرت عن إلقاء القبض على احد الإرهابيين المطلوبين للقضاء العراقي وفق احكام المادة (4 / ارهاب) في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك".

وأضاف أن "الإرهابي يعمل في صفوف تنظيم داعش بصفة (ناقل رئيسي) للمفارز الإرهابية بمختلف الوسائل ويقوم بنقل مواد غذائية وطبية وتجهيزات عسكرية ومواد متنوعة".

وبين المصدر أنه "تم تسليم الإرهابي إلى جهة الطلب ميدانياً وأصولياً".



