وزير التربية يوجه بتوظيف الذكاء الاصطناعي للاجابة على استفسارات المواطنين

2025-01-02 16:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الخميس (2 كانون الثاني 2025)، باستثمار البرامج والتقنيات التكنولوجية الحديثة في دعم الملف التربوي.

ودعا الجبوري أثناء اجتماع موسع عُقِد في مبنى الوزارة،اليوم،بحضور اعضاء اللجنة العليا للتحول الرقمي، حسب بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، الى ااستعداد لإطلاق الخطة الرقمية للمعاملات بالاعتماد على الحوكمة والاتمتة وسرعة ايصال البيانات والكتب الرسمية بين المؤسسات التربوية وخلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر".

وناقش المجتمعون كيفيات وضع اللمسات الأخيرة على منصة المجيب الآلي التابعة الى المديرية العامة للتخطيط التربوي والتي ستتيح الاجابة على استفسارات المواطنين بسرعة ودون تأخير عبر توظيف برنامج الذكاء الاصطناعي".

وحسب البيان، فأن هذا المنجز يعد نقلة نوعية حداثوية تختزل عاملي الوقت والجهد أمام معاملات المراجعين، مشيرا الى ان التحول الرقمي سيدخل ضمن التقييم الوظيفي للجهات المعنية في المديريات العامة للتربية كافة.