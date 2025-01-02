2025-01-02 16:36:04 - المصدر: ايشان

افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مصنع سوليتير لإنتاج الألبان، في أول نشاط له خلال عام 2025، والذي يعد المشروع الأول والأضخم من نوعه في العراق. المصنع الذي افتتحه السوداني يدعى سولتير، وطاقته الانتاجية 200 طن باليوم، وهو مختص بإنتاج الحليب ومشتقاته، وتابع لمجموعة مجيسر في منطقة جرف النداف، جنوب شرقي العاصمة بغداد. ويعد هذا […]

ظهرت المقالة تابع لمجموعة “مچيسر”.. السوداني يفتتح مصنع “سوليتير” بطاقة انتاجية ضخمة أولاً على ايشان.



