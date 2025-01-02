برشلونة في ورطة.. بعد رفض الليجا تسجيل نجمهم اولمو

2025-01-02 16:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

قال نجم المنتخب الاسباني، ونادي برشلونة، داني أولمو، اليوم الخميس(2 كانون الثاني 2025)، كل شيء على ما يرام، بعد أزمة تسجيله في رابطة الدوري الإسباني.

وكانت رابطة الليجا، قد حذفته من القائمة الرسمية لبرشلونة خلال الموسم الحالي، بسبب اللوائح والقوانيين الرياضية في اسبانيا.

وانضم داني أولمو لصفوف برشلونة، مطلع الموسم الجاري، وتم تسجيله على حساب المصاب الدنماركي أندرياس كريستينسن، لكن مع عودة كريستينسن لم يعد أمام البارسا سوى حل مشكلته مع رابطة الليجا بشأن سقف الرواتب من أجل تسجيل أولمو والبرازيلي باو فيكتور.

ولا يحق للبارسا إعادة تسجيل أولمو هذا الموسم (حتى الآن)، ويحق له فسخ عقده مجانا مع النادي الكتالوني والانتقال إلى نادٍ جديد، كونه اصبح لاعبا حرا.